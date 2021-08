’Britse immigratieregels versoepeld om tekort chauffeurs te verhelpen’

Dat meldt de Britse krant The Times op basis van bronnen bij de overheid. Met deze stap zou Londen gehoor geven aan een toenemende druk van supermarktketens en tal van andere bedrijven die er veel last van hebben.

Herziening

Volgens de krant wordt er gedacht aan een herziening van een speciale lijst met beroepen die met tekorten kampen. Als chauffeurs op die lijst komen te staan hebben Britse werkgevers meer mogelijkheden om buitenlandse krachten in dienst te nemen. Naar schatting zijn er momenteel zo'n 100.000 chauffeurs te weinig. De beroepenlijst zou eigenlijk pas volgend jaar opnieuw worden beoordeeld. Maar dit proces kan worden versneld vanwege de huidige situatie, aldus The Times.

Milkshakes

Veel Britse winkels, cafés en restaurants kampen al een tijdje met bevoorradingsproblemen. McDonald's zit hierdoor zelfs zonder milkshakes in al zijn Britse vestigingen. Ze zijn er daarom tijdelijk van het menu gehaald. Ook rivaal KFC waarschuwde al dat door problemen in de leveringsketen soms niet alle producten op het menu op voorraad zijn.

Belemmering

Het probleem is volgens Britse brancheorganisaties niet uniek voor Groot-Brittannië. In meerdere Europese landen en ook in de Verenigde Staten zou er grote vraag bestaan naar vrachtwagenchauffeurs. Maar de brexit heeft de situatie bij de Britten in rap tempo doen verslechteren, klaagt het bedrijfsleven. Ongekende tekorten aan zowel personeel als materialen belemmeren nu het herstel van de Britse economie uit de coronacrisis.