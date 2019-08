’Vergoeding verzekeraar na diefstal auto te laag voor huurauto’

Dat blijkt uit een overzicht van onderzoeksbureau MoneyView.

Verzekeraars hanteren een wachtperiode van 20 of (meestal) dertig dagen, omdat er een kans bestaat dat de auto nog wordt teruggevonden. In die periode heb je dus recht op een dagvergoeding, maar de hoogte daarvan varieert sterk tussen verzekeraars.

Huurauto

Bij 3% van de verzekeringen krijg je helemaal niets, bij 27% is het €12 of €12,50 per dag. Bij nog eens 27% is het €15 per dag. Een kleine auto huren kost al snel €35 per dag. Bij slechts een op de drie verzekeraars vallen de kosten van vervangend vervoer volledig binnen de polis.

De kans dat een auto wordt gestolen is gemiddeld 1 op 1300. Ongeveer 40% hiervan wordt weer teruggevonden.

Er worden de laatste jaren minder auto’s gestolen, maar dieven richten zich wel vaker dan in voorgaande jaren op nieuwere auto’s. Dit betekent dat zij niet meer terugschrikken voor moderne alarmsystemen.

Motoren

Bij motoren is de kans 1 op 1000 dat hij wordt ontvreemd. Motoren worden bovendien veel minder vaak teruggevonden, maar iets meer dan een op de vijf gestolen tweewielers duikt weer op. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigencriminalistiek.