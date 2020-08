Honderden banen weg bij Schiphol

Dat maakte Schiphol vrijdag bekend bij de halfjaarcijfers. Exacte aantallen zijn niet bekend gemaakt. Bij Schiphol werken in totaal 3000 man. Met de vakbonden wordt overlegd over een sociaal plan.

De ingreep komt niet onverwacht. Door de coronapandemie ligt het luchtverkeer nog steeds grotendeels plat. Voor 2020 verwacht Schiphol een daling van het aantal passagiers tussen 55% en 72% ten opzichte van 2019. In totaal reisden er in het eerste halfjaar 13 miljoen passagiers via de luchthaven, waar dat vorig jaar nog 35 miljoen waren, een daling van 62%. Ook qua vrachtvolume was er sprake van een neergang. Deze viel 14,5 procent lager uit. Ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport, allebei eigendom van Schiphol, hadden een aanzienlijke terugval.

Het nettoverlies kwam over het eerste halfjaar uit op €246 miljoen. In totaal moeten de kosten 20% tot 25% omlaag, aldus de luchthaven. Verder maakt de luchthavenexploitant gebruik van de NOW-overheidsregeling om door de crisis te komen.

"Flinke onzekerheden in toekomst Schiphol"

Dit zegt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Hoewel het verlies dramatisch lijkt, zit Schiphol er nog steeds warmpjes bij. Er wordt nog steeds voor honderden miljoenen uitgegeven aan aankoop van nieuwe gronden voor uitbreiding en verbouwingen. De luchthaven gaat er dus vanuit dat ze deze crisis kan overleven, maar daar zitten wel flinke onzekerheden in. Bijvoorbeeld de toekomst van luchtvaartmaatschappij KLM, de grootste klant van Schiphol, is daarin cruciaal.”

De vooruitzichten voor de komende jaren zijn zeer onzeker en hangen af van de ontwikkeling van de pandemie, de komst van een vaccin, internationale coördinatie van reismaatregelen, het profiel van het economisch herstel en veranderingen in het gedrag van passagiers en bedrijven, aldus Schiphol. Toch wil de luchthaven nog voor €1,5 miljoen investeren. De nieuwe A-pier wordt volgend jaar opgeleverd. Ook gaat Schiphol er vanuit dat Lelystad Airport eind volgend jaar opent.

Op basis van scenario's is de verwachting dat het verkeer pas in 2023-2025 weer op het niveau van 2019 zal zijn.