Record: 100 miljoen keer betaald met telefoon in maart

Volgens Betaalvereniging Nederland zijn negen van de tien pinbetalingen inmiddels contactloos. Bijna een kwart van alle pinbetalingen in Nederland gebeurt zonder betaalpas, overwegend met mobiele telefoons.

Gepind

Vorige maand is er 439 miljoen keer aan de kassa gepind voor een totaalbedrag van €11,5 miljard. Het aantal transacties lag ruim een derde hoger dan in dezelfde maand vorig jaar en 17% hoger dan in maart 2019.

Zeker sinds de coronacrisis zijn we meer gaan pinnen, en minder contant geld gaan gebruiken. Nog maar een op de vijf betalingen is met munten of briefjes.