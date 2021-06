’Amsterdam scoort amper op EK voetbal’

Premium Financieel

EU werkt aan openheid bij multinationals: billen bloot over aangiftebiljet

De Europese Unie (EU) wil bedrijven dwingen om te vertellen hoeveel belasting ze in welk land betalen. Dat moet zorgen voor meer transparantie en minder belastingontwijking. Deze week wordt er in Brussel opnieuw overlegd over deze regels.