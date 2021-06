’Amsterdam verdient door corona amper aan EK voetbal’

Dat blijkt uit studie van het Franse bedrijf Pitch Invasion. De totale inkomsten uit het EK voetbal worden op €117 miljoen geschat, terwijl dat zonder de coronabeperkingen €194 miljoen zou zijn geweest.

Verhoudingsgewijs wordt Amsterdam erg hard getroffen door de coronarestricties. Hoewel er bij elk van de drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA 16.000 fans welkom zijn in plaats van de eerder beoogde 12.000, is dat nog altijd bescheiden ten opzichte van de capaciteit van 55.500 plaatsen. Dit drukt de inkomsten uit hotelovernachtingen, restaurants en overige uitgaven fors.

Londen

In absolute zin heeft Londen het meeste last van de restricties. De stad waar de finale wordt gehouden verdient weliswaar €27,3 miljoen, maar dat had €65,8 miljoen kunnen zijn. Het terugtrekken als speelstad kost Dublin €25,3 miljoen aan inkomsten.

Boedapest is van plan de volledige capaciteit van het voetbalstadion in te zetten en kan daardoor een hoge €20 miljoen tegemoet zien.

Sint-Petersburg verdient zelfs bijna een miljoen extra, door drie wedstrijden die aanvankelijk in Dublin stonden gepland voor zijn rekening te nemen.