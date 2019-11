Unilever adverteert niet meer op pornosites

De Britse krant Sunday Times zette eerder vraagtekens bij de reclames op Pornhub. De pornosite zou onvoldoende doen om misstanden tegen te gaan. Zo zouden op de site meerdere video's staan van misbruik van minderjarigen. Bestuurder Blake White van Pornhub noemde beelden van minderjarigen die seksueel worden misbruikt verschrikkelijk en zei dat het bedrijf er met verschillende partijen alles aan doet om dit soort praktijken tegen te gaan.

Unilever zegt tegen de BBC zich ernstig zorgen te maken over de kwestie en floot Dollar Shave Club terug. De Amerikaanse scheermesjesverkoper die in 2016 werd overgenomen slijt zijn producten via internet direct aan consumenten en was tot nu toe vrij om zijn marketing zelfstandig in te richten.

Strategisch

Unilever zegt ook geen weet te hebben gehad van de reclamecampagne van Dollar Shave Club. Het moederbedrijf beloofde dat geen enkel merk van Unilever ooit nog op pornosites zal worden aangeprezen.

Eerder bestempelde de leiding van Dollar Shave Club de advertentiecampagne op Pornhub als strategisch, met lage kosten en een groot bereik. Pornhub heeft dagelijks 110 miljoen unieke bezoekers. Daarvan is 71 procent man.

Foodporn

Eerder kwam het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz onder vuur te liggen vanwege zijn advertenties op Pornhub. Diepvriesmerk Devour werd door de onderneming als 'foodporn' weggezet. Kraft Heinz verdedigde zichzelf door te zeggen dat die term een cultureel fenomeen bij foto's van eten is op Instagram.

Unilever dreigde eerder advertenties bij digitale platforms zoals Google en Facebook weg te halen als die sociale media voor verdeeldheid zorgen, aanzetten tot haat of onvoldoende maatregelen nemen om kinderen te beschermen.