'WeWork voor minder naar de beurs'

The We Company werd bij een eerdere financieringsronde dit jaar gewaardeerd op ongeveer 47 miljard dollar. De prijs per aandeel waarvoor de onderneming naar de beurs gaat, krijgt mogelijk een flinke korting op die waardering. De aanbieder van kantoorruimtes denkt daarmee maar 20 miljard dollar waard te zijn, aldus ingewijden.

Een lagere waardering van The We Company zou een weerspiegeling zijn van de toenemende beleggersscepsis over het bedrijfsmodel van de onderneming. Zo stippelde het bedrijf nog niet uit hoe de weg naar winstgevendheid er uitziet. De aanbieder van werkruimte boekte een fors verlies in de eerste zes maanden van het jaar.

Ook zijn er twijfels over de topman en mede-eigenaar Adam Neumann. Hij zou huurcontracten hebben met WeWork voor zijn eigen vastgoed. Daarnaast was het ook zijn initiatief om The We Company met uitsluitend mannelijke directeuren naar de beurs te brengen. Na forse kritiek voegde het bedrijf een vrouwelijke bestuurslid toe. The We Company zou volgens bronnen komende week beginnen met zijn rondgang langs beleggers in aanloop naar de beursgang.