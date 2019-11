'Wall Street voor licht hogere opening'

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan maandag voor een licht hogere opening. Daarmee borduren de beursgraadmeters voort op de stijging van vrijdag toen handelshoop tot plussen leidden. Beleggers verwerken het nieuwe brexituitstel en kijken vooruit naar de rentebeslissing van de Fed later deze week. Aan het bedrijvenfront staan onder meer Tiffany, General Motors (GM) en AT&T in de belangstelling.