300.000 Britten tegen plastic speeltjes in Happy Meal

De handtekeningenactie – die ook tegen branchegenoot Burger King is gericht – werd vorig jaar opgezet door de zusjes Ella (10) en Caitlin (7) Wood. „Het plastic speeltje zit in een plastic zakje, en na vijf minuten spelen belandt het in de vuilnisbak”, zegt hun moeder Rachael tegen de Wall Street Journal.

Het materiaal waarvan de speeltjes zijn gemaakt kan vaak niet worden hergebruikt, omdat het meerdere soorten plastic door elkaar zijn, of omdat er nog andere materialen in de speeltjes zitten. McDonald’s zelf kondigde eerder al aan goed naar de impact van zijn spullen op het milieu te zullen kijken. Het hoofd duurzaamheid van de fastfoodketen zei vorig jaar in een interview dat het bedrijf onder meer kijkt naar materiaalgebruik, om de speeltjes zo wel geschikt te maken voor recycling.

Ook wil de keten in Groot-Brittannië experimenteren met boeken, zachte speeltjes en bordspelletjes als cadeautje bij de Happy Meal.