Telefoonwinkels halen voorraden in heel Nederland weg na overvallen

Met name in de regio Amsterdam was het de afgelopen weken veelvuldig raak. KPN telde vijf overvallen in vijftien weken rond de hoofdstad. Vorige week donderdag werd een winkel van Vodafone op het Bijlmerplein in de hoofdstad slachtoffer, nadat een vestiging van KPN op hetzelfde plein voor onbepaalde tijd was gesloten na twee overvallen. Vervolgens werd op vrijdagavond een medewerker van Vodafone die op weg naar huis was, zelfs gedwongen de sleutel van de winkel en de code van de kluis af te geven. Door ingrijpen van het bedrijf en de politie werd deze roof uiteindelijk voorkomen.

„De drie telecombedrijven hebben dit besluit genomen nemen omdat zij de veiligheid en het welzijn van medewerkers en klanten voorop stellen. De mentale en fysieke impact van een dergelijke overval op betrokkenen is immers enorm”, schrijven Vodafone, T-Mobile en KPN. Om welke telefoons het precies gaat, is niet bekendgemaakt.

Deurbeleid

De telecombedrijven hadden al eerder alle drie apart aangekondigd de voorraden in de regio Amsterdam uit de winkels te halen, vanwege de overvallen. Ook zijn beveiligers ingeschakeld en is een deurbeleid ingesteld waarbij klanten moeten aanbellen.

Klanten kunnen voortaan een telefoon uitkiezen via de demonstratiemodellen, en krijgen dan het toestel van hun keuze de volgende dag thuisbezorgd. De medewerker van Vodafone die vrijdagavond werd belaagd, is opgevangen. Met die persoon gaat het volgens zijn werkgever ’naar omstandigheden goed’.