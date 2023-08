Aardgasreserves van Nederland binnen negen jaar leeg

De gasvoorraden namen vorig jaar af door de winning in de energiecrisis, maar ook door de afbouw van het grote Groningenveld door het kabinet. Tegelijkertijd stegen de gasprijzen sterk vanwege de Russische invasie in Oekraïne en de gastekorten in Europa. Dat leidde bij elkaar tot de forse waardestijging van €15,7 miljard in 2021 tot €71 miljard in 2022.

Die stijging pakt ook goed uit voor de schatkist: de gasbaten bedroegen bijna €16 miljard, een jaar eerder was dit €2,6 miljard.

Eind 2008 piekte de waarde van de Nederlandse aardgasreserves op €216 miljard. Vorig jaar had Nederland nog 142 miljard kuub gas in zijn bodem. Het Groningenveld levert daarvan nog maar 2 miljard kuub.

De Nederlandse gasvoorraden zitten overigens dankzij geïmporteerd gas al voor ruim 95% vol richting de winter. Europa heeft half augustus het doel van 90% vulling twee maanden eerder gehaald dan gepland.

Nederland draait steeds meer op import. Het kabinet besloot in 2018, onder druk van bewoners en toenemende schade, om de gaswinning in Groningen op termijn te stoppen. Per 1 oktober 2023 eindigt de winning daadwerkelijk, waarop Gasunie de installaties in het hele wingebied moet afsluiten. Het veld gaat dan in oktober volgend jaar definitief op slot.

Reserves

Nederland heeft nog gas als reserve in de bodem, vooral op de Noordzee, waar volgens branchevereniging Element.nl van exploitanten 130 velden met winbaar gas beschikbaar zijn. Op land wordt bijvoorbeeld momenteel in Friesland geboord. De huidige Nederlandse aardgasreserves zouden bij hetzelfde tempo van winning als nu over minder dan negen jaar uitgeput zijn, becijfert het CBS.

Dat gewonnen gas is niet alleen voor Nederland: ons land heeft zich vanwege lopende handelscontracten verplicht ook aan het buitenland te leveren. Een deel van de aangetoonde velden is overigens niet in productie genomen, en de kleine reserves in Groningen zijn er alleen voor noodgevallen.

De waardering gaat fors op en neer, van de piek van €216 miljard, naar forse afwaarderingen door prijsdalingen in 2009 en 2016. In 2020 was de waardering van de aardgasvoorraad volgens CBS-cijfers op zijn dieptepunt nog maar een half miljard euro. In 2021 waren de reserves met €15,5 miljard nog 4,5 keer minder waard dan vorig jaar.

Daling prijs

In de loop van dit jaar zijn de aardgasprijzen gedaald. ,,Waardoor de waarde van de aardgasreserves hoogstwaarschijnlijk weer is afgenomen”, aldus de CBS-economen.

De prijs werd vervolgens aangejaagd door de oorlog in Oekraïne, de tariefverhoging daarvoor door de Russische producent Gazprom en de afsluiting van het gas naar Europa.