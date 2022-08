Beursblog: oliefondsen VS onder druk op lager Wall Street; klein verlies AEX

Financieel

Beursblog: oplopende rentes zetten Nasdaq lager

De vreugde bij beleggers over meevallende inflatiecijfers is van korte duur geweest, want de obligatierentes liepen donderdag gaandeweg de Amerikaanse handelsdag duidelijk op. Dit had zijn weerslag op de aandelenmarkten en dan vooral de door technologieaandelen gedomineerde Nasdaq-index.