Beursblog: Wall Street werkt lagere start weg met steun van Tesla

Na wisselend op winst en verlies te hebben gestaan, sleept de AEX een kleine plus over de streep. Vooral Ahold Delhaize en ASML dragen bij om het negatieve tij van eerder in de middag te keren. De verzekeraars Aegon en NN Group maken een terugtrekkende beweging. In de Midkap speelt Air France KLM de hoofdrol.

