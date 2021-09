Nikkei wint, herstel Chinese gamebedrijven

De hoop dat een nieuwe leider van de Japanse regeringspartij LDP meer zal doen om de economie te ondersteunen en een duidelijke verkiezingswinst zal veiligstellen wakkerde de kooplust bij beleggers aan, sinds de onpopulaire premier Yoshihide Suga afgelopen vrijdag besloot terug te treden.

In Hongkong wisten de Chinese gamebedrijven wat te herstellen na de zware koersverliezen op donderdag.

De Nikkei in Tokio ging met een winst van 1,3 procent het weekeinde in op 30.381,84 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 4 procent. De Japanse banken deden goede zaken door overnamespeculatie in de sector.

SBI Holdings (plus 7 procent) maakte bekend een groot belang te willen nemen in branchegenoot Shinsei Bank. De handel in het aandeel Shinsei Bank werd stilgelegd vanwege het bereiken van zijn dagelijkse stijgingslimiet van meer dan 20 procent.

Vertraging Alzheimer-medicijn

Farmaceut Eisai kelderde 8 procent nadat zijn Amerikaanse partner Biogen liet weten dat de lancering van het Alzheimer-medicijn trager verloopt dan gehoopt.

De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 1,6 procent vooruit. De Chinese gamebedrijven Tencent en NetEase stegen 1,1 procent en 2,8 procent na de zware koersverliezen een dag eerder. De gamesector staat onder druk door strengere regels van de Chinese autoriteiten. Zo mogen jongeren nog maar drie uur per week gamen en mogen games geen seks en geweld bevatten.

Ook meldde de krant South China Morning Post dat Peking tijdelijk de goedkeuring van alle nieuwe videospellen heeft uitgesteld. Dat bericht werd later echter gecorrigeerd. De goedkeuring van nieuwe games wordt niet opgeschort, maar Peking zal het proces wel vertragen.

Crisisberaad

De beurs in Shanghai klom 0,6 procent. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden voor het eerst in bijna zeven maanden met elkaar hebben gebeld. Biden wilde er naar eigen zeggen voor zorgen dat de „concurrentie” tussen de twee grootmachten geen „conflict” wordt.