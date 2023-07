Rabobank verhoogt alweer de spaarrente: nu naar 1,5%

Amsterdam - De spaarrentes blijven in Nederland steeds verder oplopen. In de vakantie gaat het gewoon door: als eerste grootbank verhoogt Rabobank de rente per 15 augustus met nog eens 0,25%, terwijl de vorige verhoging pas net is ingegaan.

Spaarders bij Rabobank lopen voorop met hogere rentes. Ⓒ Getty Images