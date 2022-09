Vis nog nooit zo duur betaald, kotters stevenen toch af op recordverlies

Premium Binnenland

Grote onzekerheid onder vissers over toekomst, maar Den Oever zet de schouders eronder

Het broeit onder de Nederlandse vissers. De onzekerheid over de toekomst is groot. De komende maanden wachten keiharde saneringen. Begin juli blokkeerden 40 kotters uit pure frustratie de haven van Lauwersoog. Solidariteit met de boeren, jazeker. Na de boeren is het nu de beurt aan de vissers, is de...