Beursblog: uitverkoop Target drukt Wall Street; AEX zakt licht weg

Door Redactie DFT

Amsterdam - Wall Street maakt woensdag bij de start een terugtrekkende beweging in afwachting van de Fed-notulen later vandaag. Beleggers in de VS doen Target in de uitverkoop na teleurstellende cijfers.