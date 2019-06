’AMG-splitsing kan positief uitpakken’

Dr. Heinz Schimmelbusch, CEO van AMG Advanced Metallurgical Group NV. Ⓒ SCHOONHOVEN, JON VAN

Amsterdam - Dat AMG zijn divisie Technologies op eigen benen wil zetten, is in potentie goed nieuws voor investeerders. Volgens kenners van ING kunnen beleggers een splitsing van activiteiten wel waarden, zo meldden ze in een rapport.