Tesla stelt teleur met omzet, winstgevendheid valt mee

Tesla behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van $24,3 miljard tegen $17,7 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Vooraf werd gerekend op een toename van de inkomsten naar $24,6 miljard.

In het voorbije kwartaal kwam de aangepaste winst per aandeel uit op $1,19. In doorsnee werd verwacht dat de winst per aandeel $1,13 zou bedragen. Vorig jaar boekte Tesla nog een winst per aandeel van $0,68.

In het afgelopen jaar boekte Tesla in totaal een omzet van $71 miljard. In 2021 stegen de opbrengsten naar $47,2 miljard.

Prijzen verlaagd

Eerder deze maand had Tesla al aangegeven in het vorig kwartaal een record van 405.000 elektrische wagens te hebben afgeleverd, maar daarmee stelde de automaker teleur. Topman Elon Musk gaf recent nog aan de prijzen van modellen in onder meer China en de VS neerwaarts te hebben aangepast om de productie op te voeren.

Tesla meldde woensdag $3,6 miljard te investeren in twee nieuwe fabrieken die accu's en volledig elektrische vrachtwagens gaan produceren. De nieuwe locaties komen naast een bestaand fabrieksterrein in Reno, in de Amerikaanse staat Nevada.

In de nabeurshandel kregen de gemende cijfers een lauwwe ontvangst. Het aandeel werd licht lager gezet.