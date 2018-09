Pensioenfondsen zetten weer stapje vooruit

Volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt steeg de gemiddelde dekkingsgraad in oktober van 108 naar 109 procent. Deze graadmeter laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen. Het is de tweede maand op tijd dat de pensioenfondsen er een klein stapje op vooruitgaan.

Aon Hewitt verwacht overigens niet dat het regeerakkoord op korte termijn voor veranderingen zorgt bij de pensioenfondsen. Het kabinet wil het pensioenstelsel vernieuwen, maar begint pas in 2020 met die uitvoering van die plannen.