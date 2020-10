Basic-Fit door de knieën op lagere beurs

Rond 14.30 uur noteerde de AEX-index 0,8% lager op 549,7 punten. De AMX daalde 1,8% naar 812,6 punten. De koersenborden in Londen (-0,3%) en Parijs (-1,1%) kleurden eveneens rood. De beurs in Frankfurt (-2,8%) werd omlaag getrokken door bedrijfssoftwaregigant SAP (-20%), die met een omzetwaarschuwing kwam.

In Nederland zal het kabinet dinsdag geen lockdown aankondigen. „Een tweede economische dip wordt steeds waarschijnlijker”, waarschuwde ING-analist Simon Wiersma evenwel.

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,6% tot 1,1% lager. Het aantal dagelijkse coronabemettingen in de VS steeg vrijdag naar een record van 83.757.

Vrees coronavirus

In veel Europese landen zijn aanvullende beperkingen ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Wereldwijd zijn, bij 43 miljoen besmettingen, inmiddels 1,15 miljoen mensen overleden aan het virus volgens cijfers van Johns Hopkins Institute.

Bekijk ook: Beursgang Ant Group wordt grootste ooit

Analisten kijken deze week, tussen een twintigtal kwartaalresultaten, vooral naar donderdag, als zowel de ECB zijn rentebesluit toelicht en de grote techbedrijven Apple, Amazon, Facebook en Google (Alphabet) met cijfers naar buiten komen. Analist Corné van Zeijl (Actiam) waarschuwt voor een mogelijke domper, nu tech-winsten achterblijven: de winsten moeten donderdag zeer sterk zijn om aan verwachtingen te voldoen.

Unibail leidt in AEX

In de AEX voerde winkelvastgoedfonds Unibail (+1,6%) de winnaars aan. Speciaalchemieconcern DSM werd 1% meer waard. Het verlies voor de AEX werd eveneens beperkt door beurszwaargewicht Prosus (+0,9%).

Staalproducent ArcelorMittal won 0,3%. Geruchten over een overname van Tata Steel Nederland door de Zweeds-Finse concurrent SSAB gaven voeding aan speculatie in de markt.

De chipfondsen ASMI (-2,5%) en ASML (-1%) hadden last van de omzetwaarschuwing van SAP. Chemicaliëndistributeur IMCD leverde 2,1% in.

De koers van Royal Dutch Shell zakte 1,8%. De olieprijs daalde 2% door de verwachting dat de vraag naar het ’zwarte goud’ daalt door lockdowns. Het Britse dagblad The Telegraph meldde trouwens dat de oud-topman Charles Holliday van mijnbouwreus BHP de nieuwe voorzitter van Shell kan worden.

Bekijk ook: Geld verdienen aan noodlijdende ondernemingen

Tik voor Basic-Fit

In de AMX was Basic-Fit de grootste verliezer met een daling van 5,5%. De keten van sportscholen meldde 14% omzetdaling tot €318 miljoen over de eerste drie kwartalen. Sportscholen in Frankrijk en België moesten opnieuw dicht. Het bedrijf stelt bovendien de bouw van nieuwe clubs voorlopig uit. Basic-Fit houdt niettemin zijn groeidoel van 1250 filialen in 2022 toch overeind. Vervelend, maar geen reden tot paniek, oordeelde vermogensbeheerder KBC in een analyse. Degroof Petercam houdt zijn koopadvies voor het aandeel Basic-Fit overeind.

Vastgoedfonds Eurocommercial (+1,2%) was de grootste stijger bij de middelgrote fondsen. Handelhuis Flow Traders won 1,1%.

Het lokaal genoteerde Coca-Cola European Partners zou zijn Australische branchegenoot Coca-Cola Amatil willen kopen, in een deal die een waarde van $5,6 miljard heeft. Beleggers reageerden echter lauw en zetten het aandeel Coca-Cola European Partners 0,6% lager.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) waarschuwde bezitters van Rabobank-certificaten (-1,4%). De bank kondigde aan toch een uitkering te doen. Maar de waarde van de uitspraak is beperkt: er worden slechts certificaten bijgedrukt, aldus de VEB. „Beleggers die er vanuit gaan dat de oude uitkering wordt hervat rekenen zich mogelijk rijk”, benadrukte de VEB, want Rabobank zei na het schrappen van de uitkering in maart meermalen dat er geen enkele garantie voor de betaling is.

Geef je kennis en vermogen een boost en meld je aan voor de gratis online Beleggersfair van aanstaande vrijdag.