IMCD, Shell en banken leiden rode opening Damrak

De AEX-index noteerde 1,4% verlies bij 546,6 punten. De AMX koerste 1,1% lager bij 818,1 punten.

In Duitsland verloor softwareconcern SAP 13% in een rode DAX, nadat het concern tegenvallende vooruitzichten rapporteerde.

In Azië verloor de beurs van Shanghai bijna 1%, de hoofdindex in Tokio sloot 0,1% in de min.

Wall Street stevent af op een rode start. Bij opening van de beurzen om 15.30 uur zullen de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq rond een procent verliezen.

In veel Europese landen zijn aanvullende beperkingen ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Wereldwijd zijn bij 43 miljoen besmettingen inmiddels 1,15 miljoen mensen overleden aan het virus volgens cijfers van Johns Hopkins Institute.

In Nederland zal het kabinet dinsdag waarschijnlijk geen lockdowns aankondigen, meldden bronnen tegen De Telegraaf.

Het Britse pond reageerde op het uitstel van de deadline voor het handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie, van zondag naar woensdag. Beleggers zien in het uitstel vooruitgang in de gesprekken.

Analisten kijken deze week tussen een twintigtal kwartaalresultaten vooral naar donderdag, als zowel de ECB zijn rentebesluit toelicht en grote techbedrijven Apple, Amazon, Facebook en Google (Alphabet) hun resultaten melden. Corné van Zeijl van Actiam waarschuwt voor een domper, nu tech-winsten achterblijven.

De koers van Shell reageerde ook op het bericht in The Telegraph dat de oud-topman Charles Holliday van mijnbouwreus BHP de nieuwe voorzitter kan worden.

Bij de hoofdfondsen stond IMCD bovenaan de lange lijst met verliezers, met 5,7% teruggang. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield koerst met 29% verlies.

ABN Amro verloor 2,6%, ING raakte 2,3% kwijt en Aegon 1,8%. Zorgen over het bankdividend keerden terug. Volgens Bloomberg duurt het door de tweede coronagolf mogelijk langer voordat banken weer dividend mogen uitkeren aan hun aandeelhouders. Eerder leken er bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog stemmen op te gaan om het eerder dit jaar ingestelde dividendverbod weer op te heffen.

Bij de middelgrote fondsen won alleen Flow Traders: +0,2%.

Fitnessketen Basic-Fit leidde de lijst met verliezers aan bij 6% verlies. Het meldde 14% omzetdaling tot €318 miljoen over de eerste drie kwartalen, 6% meer leden vergeleken met vorig jaar en 902 filialen, 118 meer dan een jaar ervoor. Veel sportscholen in Frankrijk en België bleven dicht.

Air France KLM verloor 3%. Bodemonderzoeker rondde zijn inkoopprogramma van eigen aandelen af en zakte 2,8%. Eurocommercial Properties volgde Unibail met 2,4% roodstand.

Air France KLM raakte ruim 2,7% kwijt.

Biotechnoloog Kiadis Pharma kan volgens een persbericht zijn NK-celbehandeling tegen longkanker op het wereldwijde congres over immuuntherapie presenteren.

Coca-Cola European Partners (CCEP), genoteerd in Amsterdam, wil zijn Australische branchegenoot Coca-Cola Amatil kopen in een deal die $5,6 miljard waarde heeft.

Grote bouwbedrijven waarschuwden voor verlies van ’duizenden banen’, doordat het Rijk er na anderhalf jaar niet in is geslaagd om stikstofruimte voor nieuwe projecten te bepalen.

De Vereniging van Effectenbezitters waarschuwde bezitters van Rabobank-certificaten. De bank kondigde aan toch een uitkering te doen. Maar de waarde van de uitspraak is beperkt: er worden slechts certificaten bijgedrukt. ’Beleggers die er vanuit gaan dat de oude uitkering wordt hervat rekenen zich mogelijk rijk’, aldus de VEB. Rabobank zei na het schrappen van de uitkering in maart meermalen dat er geen enkele garantie voor de betaling is.

Een overzicht met relevant financieel nieuws gratis in je mail? Meld je hier aan voor de DFT Nieuwsbrief.