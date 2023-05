Zitplaatsreservering in de zomer voor treinreizen naar België en Duitsland

De zitplaatsreservering heeft als doel om de drukte in de internationale treinen te verminderen volgens NS. Momenteel kunnen reizigers elke trein kiezen om bijvoorbeeld naar Brussel of Antwerpen te reizen tegen het goedkoopste tarief, maar vanaf midden juni moeten ze een specifieke trein reserveren.

Zitplaats

Eerder werd al bekend gemaakt dat reizigers die met de ICE-trein naar Duitsland of Zwitserland reizen, van 17 juni tot en met 18 augustus een zitplaats moeten reserveren. Zonder reservering mogen zij niet mee. NS verklaart dat dit ervoor zal zorgen dat alle reizigers, ongeacht hun tickettype, een kans hebben op een comfortabele reis.

Op de lange termijn zal de NS meer treinen laten rijden. Deze zijn al besteld en moeten nog worden geleverd. De ANWB, Fietsersbond, seniorenorganisatie KBO/PCOB en reizigersvereniging Rover zouden boos zijn over de beslissing van NS en dat internationale treinreizen per trein hierdoor minder aantrekkelijk worden. „Door het beperken van Early Bird-tickets maakt NS de intercity naar Brussel voor reizigers gemiddeld duurder. Dat vinden wij een verkeerde ontwikkeling”, schrijven ze in een negatief advies.