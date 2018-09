Bierdrinken tegen klimaatverandering

Een ingrediënt van het klimaatvriendelijke biertje is verder de noordse kruipbraam, een bedreigde plantensoort. Op het etiket prijkt een ijsbeer.

Het bier wordt gebrouwen naar aanleiding van de Amerikaanse beslissing om zich uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken, zo laat de Nederlandse importeur Bier & Co weten. Alle opbrengsten van het bier zijn bestemd voor de organisatie 10:10, die zich inzet voor internationale wetgeving om de uitstoot van CO2 te verminderen.

BrewDog is een van de bekendste ambachtelijke brouwers ter wereld. Het heeft internationaal onder meer succes met zijn Punk IPA.

Make Earth Great Again (afgekort Mega) is bier van het saison type. Een doos met flessen ging al naar het Witte Huis om Trump op andere gedachten te brengen. In Nederland is het verkrijgbaar aan de tap van een beperkt aantal biercafés. Op fles zal het breder verkrijgbaar zijn in winkels, slijterijen en diverse horecagelegenheden.