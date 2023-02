Premium Het beste van De Telegraaf

Grote ontslaggolf? Die is niet terug te zien in cijfers

Veel medewerkers die ondanks een vast contract overstapten van werkgever hadden een commercieel beroep zoals kassamedewerker. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Pakken werknemers massaal hun biezen omdat ze ontevreden zijn over hun werk of arbeidsvoorwaarden? In Amerika was er de afgelopen jaren sprake van een heuse ontslaggolf. Maar in Nederland blijven vooral de oudere werknemers met vast contract gewoon zitten waar ze zitten.