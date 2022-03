E-bike haalt voor het eerst gewone fiets in met verkoop

Nieuwe fietsen werden in 2021 bijna 16 procent minder verkocht dan een jaar eerder. Dat is volgens het onderzoek nog steeds het op een na beste jaar ooit. „In de loop van 2020 werd al duidelijk dat de coronapandemie zorgde voor een grote vraag naar fietsen in binnen- en buitenland, terwijl de wereldwijde maatregelen juist zorgden voor fikse verstoringen in de leveringsketen. Ook in 2021 en dit jaar spelen toeleveringsproblemen de sector parten”, aldus de verenigingen. Ook de markt voor elektrische fietsen kromp, met ruim 12 procent.

De schade aan de omzet bleef enigszins beperkt, omdat winkels hun fietsen voor een hogere prijs verkochten. Er moest gemiddeld ruim 1600 euro worden betaald voor een nieuwe fiets, ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. Een elektrische fiets kostte net geen 2400 euro gemiddeld, een stijging van ruim 6 procent op jaarbasis.

Het verlies bij de verkoop van nieuwe fietsen werd niet goedgemaakt op de tweedehandsmarkt. Daar was de daling wat aantal verkopen betreft ruim 6 procent, tot iets meer dan 400.000. Nieuwe fietsen waren vorig jaar ruim twee keer zo populair. Daarvan kochten Nederlanders er ruim 900.000, waarvan bijna 52 procent elektrisch was.