Binnen de ECB zou niet iedereen het eens zijn over de crisisaanpak. Ⓒ Foto EPA

Amsterdam - Het herstel in de economie van de eurozone is ’incompleet, onzeker en ongelijk’, stelde president van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde. Dat zei ze tegenover het Europees Parlement, waar ze een toelichting gaf over het monetair beleid.