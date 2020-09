Doorzetten of deuren sluiten?

Ⓒ De Telegraaf

Na de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen, maken mijn vrouw en ik ons zorgen over het voortbestaan van ons sportcafé. De afgelopen maanden hebben we ons inkomen bij elkaar gesprokkeld, maar de nieuwe sluitingstijden én het weren van publiek bij sportwedstrijden levert nieuwe spanning op. Onze buffer is op, de omzet is minimaal en de kosten lopen door. Moeten we ons bedrijf voortzetten met het risico op schulden en faillissement, of is het beter nu de deuren te sluiten?