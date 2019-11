'Prestaties DSM al in beurswaarde verwerkt'

Amsterdam - DSM heeft met zijn brede productportefeuille nog altijd een sterke marktpositie op het vlak van voeding. Volgens analisten van KBC Securities was de stijging van het onderliggende aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) in het derde kwartaal iets sterker dan verwacht. De aanhoudend sterke resultaten zijn volgens de marktvorsers grotendeels in de beurswaarde van DSM verwerkt, waardoor ze bij hun hold-advies blijven.