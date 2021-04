AEX houdt winstje richting ECB-besluit

De AEX staat 0,3% hoger bij 711,8 punten. De hoofdindex sloot woensdag, na een krachtig herstel in de middag, 1,3% hoger op 709,36 punten. De barometer zou 0,6% hoger openen. De AMX boekt 0,1% winst.

Elders in Europa stijgt de DAX 0,6%, de Britse FTSE wint 0,1%, de Franse CAC-40 noteert 0,8% koerswinst.

„De markten maken een pas op de plaats”, zegt marktanalist Simon Wiersma van ING. „Het kwartaalcijferseizoen is nog vers, het totale effect moet nog blijken. Dat zie je ook in de obligatierentes: gisteren lager, vandaag hoger. Beleggers zoeken wat richting.”

In Duitsland meldt bedrijfssoftwarereus SAP (+1,1%) een winststijging met 29% over het eerste kwartaal.

Credit Suisse (-6,3%), dat kampt met verliezen na affaires met kredietverstrekker Greensill en hedgefonds Archegos, meldt een nettoverlies van $275 miljoen over die eerste drie maanden.

Zwitserse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen, nadat de zakenbank een afboeking van 4,4 miljard Zwitserse frank nam op zijn beleggingen in Archegos.

Levensmiddelenconcern Nestlé (+3,3%), ’s werelds grootste voedselproducent, meldt 16% meer kwartaalomzet afgezet tegen vorig jaar in dezelfde maanden.

In Azië is de Japanse Nikkei 2,4% hoger gesloten. Chipbedrijven presteerden sterk.

In New York staan futures voor opening van de beurzen om half vier licht in het rood. De Dow Jones sloot woensdag 0,9% hoger. Op de rol staat vanavond het kwartaalresultaat van chipmaker Intel.

ECB geeft richting

De markt kijkt uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) vanmiddag, en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde. Ondanks economisch herstel en meer vaccinaties, zal de ECB benadrukken steun te blijven geven aan de economie van de eurozone, verwachten analisten.

„De rente zal de ECB vandaag niet wijzigen. Zij heeft aangekondigd het tempo van aankopen te verhogen, de ECB zal het effect daarvan eerst willen afwachten”, aldus Simon Wiersma van ING.

Beleggers kijken in hoeverre Lagarde meer zicht over het besluit van de Bank of Canda om de geldkraan langzaam wat dichter te draaien, stelt hij.

De ECB kan de kapitaalmarkt op nadat het Duitse Constitutioneel Hof bezwaren tegen de goedkeuring van het Europese steunpakket van €750 miljard heeft ingetrokken. Dat zou vooral steun aan zwakkere landen als Italië, Spanje en Portugal mogelijk maken.

Bitcoin verzwakt

De euro noteert vlak bij $1,20314. Brentolie zakt 0,4% tot $65 per vat. Bitcoin zakt 1,5% tot $54.282, ver verwijderd van de piek van bijna $62.000. „Cryptomunten zijn toch belangrijk als indicator van het beleggingssentiment”, aldus Wiersma. „Als in de prijs een kentering komt, of forse bewegingen, dan zegt dat iets over meer beweeglijke beleggingscategorieën.”

Bij de hoofdfondsen noteert chipmachinemaker ASML 3,1% winst. Het krijgt meerdere koersdoelwijzigingen. Zakenbank Liberum - dat een koopadvies hanteert - noemt de kwartaalprestaties zeer sterk en schroeft het koersdoel omhoog van €510 naar €580. Bij Berenberg (’kopen’) gaat ASML omhoog van €540 naar €630, Credit Suisse (’kopen’) zet de koersverwachting van het Veldhovense bedrijf van €630 op €720.

Het aandeel ASML was woensdag de smaakmaker op het Damrak en won donderdag nog eens 2,1 procent op 543,90 euro.

Betalingsverwerker Adyen stijgt 1,8%, halfgeleider ASMI wint 2,1%.

Onderaan staat chemie- en verfbedrijf AkzoNobel (-1,8%) met Shell (-1%), Unilever (-1,2%). Ahold Delhaize zakt 0,5%.

Dataleverancier Relx (+0,7%) erkent in een update, zonder omzet- en winstcijfers, dat zijn vakbeursdivisie Exhibitions lijdt onder het coronavirus en de lockdowns. Die waren in 2020 goed voor 16% van de omzet, momenteel 5% op €8 miljard omzet. Beurzen in China en Japan trekken al wel aan.

Vopak en Fugro verliezen

In de Midkap noteren tankopslagbedrijf Vopak (-3%) en bodemonderzoeker Fugro 3,2% verlies. Uit Fugro’s kwartaalresultaten kwam een omzetdaling met ruim 17% tot bijna €284 miljoen vergeleken met een jaar eerder. ING noemt de omzet lager dan verwacht net als de operationele kasstroom.

Basic-Fit zakt 2% na presentatie van zijn kwartaalresultaten. KBC verhoogt het het koersdoel van €29 naar €40, het had al een koopadvies. Met mogelijke heropening vanaf 11 mei, is Basic-Fit in de sector de marktleider, aldus KBC.

Financieel dienstverlener Intertrust wint 1% op zijn kwartaalresultaten. Zijn inkomsten uit begeleiding van Spacs, of lege beurshulzen met geld op zoek naar een bedrijf, vormt ’een groeiend aandeel van onze omzet’.

ABN Amro ging 1,6% omlaag.

Laadpaalproducent Alfen leidt de Midkap met 5% koerswinst.

PostNL noteert ex-dividend.

Groothandelsketen Sligro (+0,7%) meldt een omzetdaling van 38% over het kwartaal ten opzichte van vorig jaar.

Techbedrijf CM.Com staat 7% hoger. Het breidt uit met een serie orders van rijksdiensten zoals het Centraal Justitieel Incassobureau en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). CM.com stelt bij de kwartaalcijfers te profiteren van de toename van het webwinkelen en voorziet ook de rest van het jaar groei.

