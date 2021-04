ASML weer aan kop in winstgevende AEX

De AEX staat 0,4% hoger bij 712,5 punten. De hoofdindex sloot woensdag, na een krachtig herstel in de middag, 1,3% hoger op 709,36 punten. De barometer zou 0,6% hoger openen. De AMX boekt een fractie verlies.

In Duitsland meldt bedrijfssoftwarereus SAP een winststijging met 29% over het eerste kwartaal.

Credit Suisse, dat kampt met verliezen na affaires met kredietverstrekker Greensill en hedgefonds Archegos, meldt een nettoverlies van $275 miljoen over die eerste drie maanden. Zwitserse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen, nadat de zakenbank een afboeking van 4,4 miljard Zwitserse frank nam op zijn beleggingen in Archegos.

Levensmiddelenconcern Nestlé (Nespresso) meldt 16% meer omzet afgezet tegen vorig jaar in hetzelfde kwartaal.

In Azië is de Japanse Nikkei 2,4% hoger gesloten. Chipbedrijven presteerden sterk. De Shanghai-index in China zakte licht, net als de Shenzhen-barometer en de Hangseng.

In New York staan de eerste futures voor opening van de beurzen om half vier licht in het rood. De Dow Jones sloot woensdag 0,9% hoger.

ECB geeft richting

De markt kijkt uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) vanmiddag, en de toelichting van voorzitter Christine Lagarde. Ondanks economisch herstel en meer vaccinaties, zal de ECB benadrukken steun te blijven geven aan de economie van de eurozone, verwachten analisten.

De ECB kan de kapitaalmarkt op nadat het Duitse Constitutioneel Hof bezwaren tegen de goedkeuring van het Europese steunpakket van €750 miljard heeft ingetrokken. Dat zou vooral steun aan zwakkere landen als Italië, Spanje en Portugal mogelijk maken.

De euro noteert vlak bij $1,20314. Brentolie zakt 0,4% tot $65 per vat.

Bij de hoofdfondsen noteert chipmachinemaker ASML 2% winst. Betalingsverwerker Adyen stijgt 1,5%, halfgeleider ASMI wint 1,5%.

Onderaan staat chemie- en verfbedrijf AkzoNobel (-1,1%) met Shell (-0,8%). Ahold Delhaize zakt 0,5%.

Dataleverancier Relx (+0,5%) erkent in een update, zonder omzet- en winstcijfers, dat zijn vakbeursdivisie Exhibitions lijdt onder het coronavirus en de lockdowns. Die waren in 2020 goed voor 16% van de omzet, momenteel 5% op €8 miljard omzet. Beurzen in China en Japan trekken al wel aan.

In de Midkap noteert PostNL 6,4% verlies. Bodemonderzoeker Fugro zakt 4,6%. Uit zijn kwartaalresultaten kwam een omzetdaling met ruim 17% tot bijna €284 miljoen vergeleken met een jaar eerder.

Basic-Fit wint 2% op zijn kwartaalresultaten.

Groothandelsketen Sligro meldt een omzetdaling van 38% over het kwartaal ten opzichte van vorig jaar.

Techbedrijf CM.Com staat 4,7% hoger. Het stelt bij de kwartaalcijfers te profiteren van de toename van het webwinkelen en voorziet ook de rest van het jaar groei.

