ECB geeft geen impulsen aan de markt

door Johan Wiering

De AEX staat om vier uur 0,3% hoger bij 711,5 punten. De hoofdindex sloot woensdag, na een krachtig herstel in de middag, 1,3% hoger op 709,36 punten. De AMX boekt 0,1% winst op 1030 punten.

Bekijk ook: Bux versnelt met Prosus en Tencent Europese expansie

Elders in Europa stijgen de Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 respectievelijk 0,3%, 0,5% en 0,7%.

„De markten maken een pas op de plaats”, zegt marktanalist Simon Wiersma van ING. „Het kwartaalcijferseizoen is nog vers, het totale effect moet nog blijken. Dat zie je ook in de obligatierentes: gisteren lager, vandaag hoger. Beleggers zoeken wat richting.”

De Amerikaanse beurzen zijn de handelsdag moeizaam begonnen. Na een half uur handel staan de Dow Jones en de Nasdaq-index 0,3% lager.

Geen verrassingen ECB

De Europese Centrale Bank kwam vanmiddag zoals verwacht niet met aanpassingen in de rente of het obligatieopkoopprogramma. Ook de toelichting door ECB-voorzitter Christine Lagarde was geheel zoals verwacht, meldt Wiersma. „Veel spannender wordt de vergadering in juni. De ECB komt dat met een update over de economie en de inflatie. Misschien zal ze hinten op een afbouw van het coronasteunprogramma, indien de Europese economieën dan verder open zijn gegaan.”

Wiersma wijst erop dat de Bank of Canada gaat beginnen met het afbouwen van stimuleringsprogramma’s. „Andere centrale banken zullen dat op een gegeven moment ook doen en de vraag is hoe markten gaan reageren op een vermindering van de liquiditeiten.”

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management) maakt zich voorlopig weinig zorgen. „Dat de ECB aangaf zich geen zorgen te maken over de inflatie, betekent dat ze de economie zal blijven steunen.”

Vanmiddag kwam ook een meevallend cijfer over het aantal WW-aanvragen in de VS naar buiten. „Dit bevestigt dat de economie in een herstelfase zit. De winstcijfers van bedrijven laten ook een sterke verbetering zien. Tegenover de goednieuwsshow staat wel dat aandelen nu duur zijn. Maar gezien ook de steun van centrale banken blijven wij voorlopig licht overwogen in aandelen”, aldus Van den Heuvel.

Bitcoin verzwakt

De euro noteert vlak op ruim $1,20. Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe zegt, bij een zwakke dollar, op ’een robuuste rally’ van de euro te rekenen de komende twaalf maanden.

Bitcoin blijft hangen rond $55.000, ver verwijderd van de piek van bijna $62.000. „Cryptomunten zijn toch belangrijk als indicator van het beleggingssentiment”, aldus ING-strateeg Simon Wiersma . „Als in de prijs een kentering komt, of forse bewegingen, dan zegt dat iets over meer beweeglijke beleggingscategorieën.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat chipmachinemaker ASML met 2,5% winst bovenaan, na meerdere koersdoelverhogingen. Zakenbank Liberum - dat een koopadvies hanteert - noemt de kwartaalprestaties zeer sterk en schroeft het koersdoel omhoog van €510 naar €580. Bij Berenberg (’kopen’) gaat ASML omhoog van €540 naar €630, Credit Suisse (’kopen’) zet de koersverwachting van het Veldhovense bedrijf van €630 op €720.

Branchegenoot ASMI wint 1,7%. Kepler verlaagt het advies van kopen naar houden bij een koersdoel van €270, een potentieel nog van 5%.

Betalingsverwerker Adyen stijgt 2,2%.

Dataleverancier Relx (+0,7%) erkent in een update, zonder omzet- en winstcijfers, dat zijn vakbeursdivisie Exhibitions lijdt onder het coronavirus en de lockdowns. Die waren in 2020 goed voor 16% van de omzet.

Onderaan staat verfbedrijf AkzoNobel (-2,5%), gevolgd door voedings- en wasmiddelenproducent Unilever (-1,3%).

Vopak en Fugro verliezen

In de Midkap staat bodemonderzoeker Fugro met 3,7% verlies onderaan. Uit Fugro’s kwartaalresultaten kwam een omzetdaling met ruim 17% tot bijna €284 miljoen vergeleken met een jaar eerder. ING noemt de omzet lager dan verwacht net als de operationele kasstroom.

Bekijk ook: Fugro zoekt bommen op zee en hoopt op Joe Biden

Vopak daalt 3,3%. Woensdag ging het tankopslagbedrijf nog harder omlaag op een tegenvallend kwartaalbericht.

Basic-Fit zakt 1% na presentatie van zijn kwartaalresultaten. KBC verhoogt het het koersdoel van €29 naar €40, het had al een koopadvies. Met mogelijke heropening vanaf 11 mei, is Basic-Fit in de sector de marktleider, aldus KBC.

Aalberts ging op 2,1% winst door zijn record van €45,83.

Financieel dienstverlener Intertrust wint 1% op zijn kwartaalresultaten. Zijn inkomsten uit begeleiding van Spacs, of lege beurshulzen met geld op zoek naar een bedrijf, vormen ’een groeiend aandeel van de omzet’.

ABN Amro gaat 1,6% omlaag.

Laadpaalproducent Alfen leidt de Midkap met 5% koerswinst.

PostNL wint 0,9%, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van €0,28 .

Groothandelsketen Sligro (+3,6%) meldt een omzetdaling van 38% over het kwartaal ten opzichte van vorig jaar.

Fietsenproducent Accell stijgt 1,3%. ING geeft bij een ongewijzigd koopadvies een koersdoelverhoging van €32,50 naar €52.

Techbedrijf CM.Com staat 7% hoger. Het breidt uit met een serie orders van rijksdiensten zoals het Centraal Justitieel Incassobureau en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). CM.com stelt bij de kwartaalcijfers te profiteren van de toename van het webwinkelen en voorziet ook de rest van het jaar groei.

Wil je weten of NPRM, een bedrijf met een platform voor dierverzorging, misschien voor jou als belegger interessant is? Meld je dan aan voor het online seminar vanavond.