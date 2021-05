AEX steekt vlag uit bij viering van Bevrijdingsdag

De AEX noteert rond kwart voor tien 1,3% hoger bij een stand van 705,85 punten. De hoofdgraadmeter in Amsterdam moest op dinsdag nog fors terrein prijsgeven met een terugval tot onder de 700 punten. De Midkap-index gaat 1,3% vooruit naar 1037 punten.

De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs veerden ook flink op en stegen tot 1%.

Op Wall Street gingen dinsdagavond vooral techfondsen in de uitverkoop nadat Janet Yellen, de Amerikaanse ministerie van Financiën, aangafdat de rentes mogelijk sneller omhoog moeten om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen. De Fed heeft zelf steeds gezegd tot 2024 geen rentestap te verwachten. Yellen zwakte haar uitspraken later af en verklaarde geen hogere rente te voorspellen of aan te bevelen.

Volgens Cees Smit, handelaar bij Today’s, is het snelle herstel op het Damrak geen reden om een hervatting van de opmars te voorzien. „Onderhuids is er meer aan de hand. De eerste dip op dinsdag kan de aanzet hebben gegeven dat we nog verder gaan zakken. Het is ook een teken aan de wand dat de toppen in Europa de laatste tijd niet verder worden aangescherpt. Een sterk cijfer vanuit de Amerikaanse arbeidsmarkt eind deze week kan mogelijk een negatieve ontvangst krijgen doordat het een bevestiging geeft dat de Amerikaanse economie fors aantrekt. Verder heeft het Sell in May-effect ook nog impact op het sentiment. ”

Vanmiddag komt nog het ADP-banenrapport naar buiten dat vooruitloopt op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven.

In Hongkong ging de Hang Seng-index vanochtend 0,5% omlaag. In Japan en China waren de beurzen nog sloten vanwege een lange vakantieperiode in beide landen.

DSM in trek

In de AEX doet Arcelor Mittal dat donderdag inzage geeft in zijn resultaten goede zaken met een plus van 2,3%. Financiële waarden zitten eveneens in de voorhoede. ING dat morgen eveneens de boeken open doet, laat een herstel van 2,4% zien.

Chipfondsen leven ook stevig op. ASML krijgt er 2,5% bij. BESI wint 1,4%.

Signify is het meest in trek bij de hoofdfondsen. De koers van het verlichtingsbedrijf dikt 3,1% aan.

DSM koerst 2,1% hoger na goed ontvangen cijfers. Het fijnchemieconcern zag de omzet en het bedrijfsresultaat stijgen in het eerste kwartaal. Bestuurders van het bedrijf spraken van een „zeer goede” start van het jaar ondanks de aanhoudende uitdagingen door de coronacrisis.

Wolters Kluwer kan 2,6% bijschrijven. Het mediaconcern merkt de eerste tekenen van herstel uit de coronacrisis.

Just Eat Takeaway doet niet mee met het gedraaide sentiment en loopt tegen een verlies van 1,6% aan in reactie op het bericht in de Financial Times dat de concurrentie op de thuisbezorgmarkt met onder meer Uber steeds meer gaat toenemen.

Hoofdrol OCI

In de Midkap zit OCI in de lift met een koerssprong van 5,2%. Het kunstmestbedrijf maakt meevallende resultaten bekend met het aantrekken van de omzet en de winstgevendheid. De trading update van TKH viel ook in de smaak met de melding over een verdere groei van het orderboek. Het technologiebedrijf zag de koers 2,5% aantrekken.

AScX-fonds Heijmans maakt een pas op de plaats. Het bouwbedrijf kan rekenen op een „aanzienlijke claim” van netbeheerder TenneT dat in 2018 een contract met de bouwer voor de voor de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten opzegde.

Volg morgenavond het gratis seminar: Hoge bomen vangen veel wind met beursexpert Geert-Jan Nikken. Klik hier om in te schrijven.