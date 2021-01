Domper voor winkeliers: PostNL verlaagt vergoedingen

De brief is bij De Telegraaf binnengekomen. „PostNl heeft aangekondigd het aantal vergoede uren aan ondernemers met een pakketservicepunt terug te schroeven van acht naar zes uur en geven als reden: de ’rustige’ periode. Dit is natuurlijk helemaal niet het geval, integendeel, dit is winst maken over de rug en ten koste van ondernemers!”, mailt een boze onderneemster aan deze krant.

Het postbedrijf bevestigt dat winkeliers vanaf nu een lagere vergoeding krijgen. Wel wil een woordvoerster benadrukken dat de vergoeding met de lockdown is verlengd tot 9 februari.

Geen overleg

„Dit betekent dat ik per dag zo’n €40 minder verdien, van de eerdere €160”, vertelt een franchisenemer van boekwinkelketen Bruna die anoniem wil blijven aan persbureau ANP, dat het bericht ook binnenkreeg. „Maar het steekt vooral dat ze dit eenzijdig aankondigen. Er is geen overleg geweest.”

Volgens de onderneemster is het nog altijd druk met pakketten die door PostNL bij de boeken- en tijdschriftenzaak worden afgeleverd. Het gaat volgens haar om drie containers per dag. Dat het aantal vergoede uren minder wordt, is in haar ogen dan ook een manier van PostNL om de winst op te voeren.

Afhaalpunt

Het bezorgingsbedrijf kwam met de vergoeding van €19 per uur, exclusief btw, voor winkeliers die als afhaalpunt openblijven. Daarmee wilde het bedrijf boeken- en sigarenzaken overhalen om toch actief te blijven als PostNL-punt, ondanks dat ze niets uit hun eigen assortiment mogen verkopen. Audax, het concern waar Bruna, Primera en AKO onder vallen, weigerde de eigen winkels open te houden. Veel franchisenemers van dezelfde ketens kozen er wel voor hun afhaalpunt in stand te houden.

PostNL stelt dat het in de eerste weken na 15 december, toen de strengere lockdown inging, door de feestdagenperiode veel drukker was dan in januari. Een woordvoerster erkent tegelijkertijd dat PostNL door de vlucht naar onlineshoppen nog steeds veel meer bestellingen verwerkt dan in januari 2020. „We zitten nu in rustiger vaarwater. We hebben deze vergoeding kunnen verlengen, maar wel besloten deze vergoeding enigszins aan te passen aan de situatie waarin we nu zitten.”

Voor het openhouden van de afhaalpunten verwacht PostNL tot 9 februari €13,5 miljoen kwijt te zijn. „Retailers zitten in een lastige situatie, maar het gaat ook om behoorlijke bedragen”, aldus een zegsvrouw.