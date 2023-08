Groningse economie krimpt harder dan waar ook

Vorige week werd bekend dat Nederland in een recessie is beland. De economie als geheel kromp in het afgelopen kwartaal met 0,3%, maar regionaal zijn er flinke uitschieters. In gebieden waar veel industrie zit, zoals Delfzijl (-4%), IJmond (-6%) en Zeeuws-Vlaanderen (-7%) nam de bedrijvigheid sterk af.

Energieprijzen

,,Bedrijven daar hebben hun productie teruggeschroefd of zelfs stilgelegd”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. ,,Het zijn in Delfzijl heel andere bedrijven dan in Zeeuws Vlaanderen, maar ze hebben allemaal last van de hoge energieprijzen.”

Tegelijkertijd groeide de economie rond Eindhoven het afgelopen kwartaal nog met liefst 3%. ,,De bomen groeien daar nog steeds tot in de hemel”, zegt Van Mulligen. ,,Een bedrijf als ASML en de maakindustrie in Brabant trekken zich van de conjunctuur weinig aan. Eigenlijk is dat al jaren zo.” Ook de Haarlemmermeer, de regio rond Schiphol, boerde met een plus van 2% goed.

Geen drama

De economische terugval in Groningen noemt de econoom ‘geen drama’. ,,De gaswinning is gelukkig geen arbeidsintensieve bedrijfstak, waarin duizenden mensen werken. De doorsnee Groninger merkt weinig van deze krimp. Sterker nog, als je de delfstoffenwinning uit de cijfers zou halen, is de economie in de provincie net zo groot als vorig jaar.”

Opmerkelijk zijn de verschillen in Zuid-Holland. Daar gaat het minder in Rotterdam en omstreken (-1%) omdat het volume van de handel en het vervoer is gedaald. Den Haag en de regio (+2%) daaromheen profiteren juist van de groei bij de overheid. Van Mulligen: ,,Dat zijn al die hardwerkende ambtenaren die erbij zijn gekomen.”