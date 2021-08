Beloning na megahack cryptomunten

Dat is bedoeld als een bedankje voor het blootleggen van de maas in de PolyNetwork-computers waardoor de roof kon plaatsvinden, bevestigt het bedrijf tegenover Reuters.

Of ’Mr. White Hat’ – hackersjargon voor iemand met goede bedoelingen – het geld ook geaccepteerd heeft, en zo ja in welke vorm, is niet bekend.

PolyNetwork was deze week slachtoffer van de grootste cryptodiefstal aller tijden.