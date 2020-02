Activist Elliott duikt op bij Nationale-Nederlanden

Het fonds heeft 3,04% van alle aandelen NN in handen, blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten.

Bij NN Group is onlangs David Knibbe als nieuwe ceo aangetreden. Knibbe werd jarenlang klaargestoomd voor die rol, maar de wittebroodsweken zijn nu in een klap voorbij. Er staat een beleggersdag gepland in juni van dit jaar, waar Knibbe zijn nieuwe strategie met het bedrijf wil ontvouwen.

Druk op ceo

Afgelopen week wilde Knibbe nog niet aangeven of dat een evolutie of een revolutie zou worden. „Daar is het nog te vroeg voor”, zei Knibbe. Op de strategiedag in juni staat met de entree van Elliott nu plots behoorlijk wat extra druk.

Elliott is de grootste activistische belegger ter wereld, met ruim $32 miljard onder beheer, en probeert vaak geld te slaan uit overnames of desinvesteringen of opsplitsingen van bedrijven.

Ingrijpen

In het geval van NN is dat niet de strategie, weet een bron in de markt. Het zou de activisten vooral gaan om de in hun ogen lage waardering van de verzekeraar. Die moet omhoog door harder in te grijpen bij het schadebedrijf, beter te gaan beleggen (NN zou een voorbeeld moeten namen aan ASR), het langlevenrisico beter moeten hedgen en herverzekeren zoals Aegon dat eerder deed, en vooral beleggers beter onderrichten over het bedrijf.

Afgelopen donderdag presenteerde NN Group een nieuw beleid ten aanzien van zijn overtollige kapitaal. Het bedrag dat aan de inkoop van eigen aandelen werd besteed, ging omlaag, het bedrag aan dividend – progressief – omhoog. Volgens Knibbe gebeurde dat na consultatie van aandeelhouders. Dat statement komt nu in een iets ander licht te staan.

Elliott bouwde zijn belang voor zover bekend in 2019 op, en voerde eind 2019 ten minste één gesprek met Knibbe.

Mocht Elliott meer dan 10% van de aandelen vergaren, dan heeft het een verklaring van geen bezwaar van toezichthouder De Nederlandsche Bank nodig. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de activist die zou krijgen.

AkzoNobel

Elliott voerde in 2017 een agressieve campagne om AkzoNobel op te splitsen, of zelfs te verkopen aan concurrent PPG. Uiteindelijk leidde dat tot meerdere rechtszaken, waarbij Elliott het met name op president-commissaris Antony Burggraaf gemunt had.

Hoewel AkzoNobel uiteindelijk overleefde, splitste het wel zijn chemiedivisie af en keerde het de opbrengst voor driekwart uit aan zijn aandeelhouders. Ook de raad van commissarissen werd na de pensionering van Burggraaf gewisseld. Topman Ton Büchner moest onder de druk van Elliott door gezondheidsproblemen zijn werk neerleggen.

Overnames

De entree van het als ronduit agressief te boek staande Elliott gooit ook weer olie op het vuur voor de haviken die Nederlandse bedrijven beter willen beschermen tegen vijandige overnames en activisme. Momenteel is er een wet in voorbereiding die bedrijven de mogelijkheid geeft om een time-out van 180 dagen in te roepen bij een vijandig bod of een voorstel tot ontslag van bestuurders door (activistische) aandeelhouders. Werkgeversvereniging VNO-NCW, waar Knibbe prominent lid van het dagelijks bestuur is, is uitgesproken voorstander van die wet.

NN heeft ook een eigen beschermingsstichting.

NN was niet direct bereikbaar voor commentaar. Elliott laat weten de Duitse verzekeringsveteraan Dieter Wemmer (ex-Allianz en Zurich Re) in de arm te hebben genomen ter ondersteuning, en ’een constructieve dialoog te voeren met het managent van NN.’