WeTransfer mikt op €700 miljoen beurswaarde bij lancering

WeTransfer wil met de beursgang €125 miljoen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen, die tussen de €17,50 en 20,50 per stuk gaan kosten. Daarbovenop zetten bestaande aandeelhouders nog 5,4 miljoen aandelen in de markt, waarmee ze voor tussen de €94,5 en €110,7 miljoen zullen verzilveren. Daarmee zal maximaal 43,5% van de aandelen vrij op de markt verhandelbaar zijn.

Bij eerdere financieringsronden in 2015 en 2019 staken Highland Capital Partners Europe en HPE Growth €22 miljoen en €35 miljoen in WeTransfer.

WeTransfer werd in 2009 opgericht door de Nederlandse techondernemers Bas Beerens, Rinke Visser en Ronald Hans uit frustratie over het feit dat zware bestanden vaak blijven steken op de maximum omvang van bestanden die e-mailberichten kunnen verwerken. Met name in creatieve beroepen zorgt dat voor problemen. Inmiddels gebruiken maandelijks 87 miljoen mensen de diensten van WeTransfer.

Creatieve beroepen

De meeste klanten van WeTransfer, vaak actief in creatieve beroepen, maken gebruik van de gratis dienst om zware bestanden te versturen via de servers van WeTransfer. Dit leverde het bedrijf €40 miljoen aan advertentiegelden op in de eerste negen maanden van 2021. Ruim €30 miljoen werden verdiend aan gebruikers die abonnementen hebben op luxere versies van de software.

Behalve software om bestanden over te brengen, biedt het bedrijf ook apps aan voor het maken van tekeningen en het organiseren en bewaren van video’s, afbeeldingen en ideeën. Juist in de creatieve beroepen waar WeTransfer zich op richt is hier behoefte aan, denkt het bedrijf. Die markt was in 2021 zo’n $66 miljard waard, maar zal in 2024 volgens schattingen doorgroeien naar $77 miljard.