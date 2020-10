CBS: recordaantal huizen verkocht

Bekijk ook: Kopers duiken op huizen buiten de stad

Er werden in juli, augustus en september ruim 62.000 woningen verkocht. Vooral in het zuiden: in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland steeg het aantal huizenverkopen met 13,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Alleen in Friesland en Flevoland werden er dit kwartaal minder huizen verkocht dan een jaar eerder.

Verhuistrend

Opvallend is het aantal appartementen dat van de hand werd gedaan. Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar, werden er de afgelopen drie maanden 20,6% meer appartementen verkocht. Het tweede kwartaal kende zelfs een daling, van -1,1%.

Er lijkt sprake van een verhuistrend van de stad naar het platteland, met meer eengezins-, tussen- en hoekwoningen. Eerder constateerde makelaarsvereniging NVM al dat door het thuiswerken in de coronacrisis, veel stedelingen de overwaarde van hun appartement in de stad gebruiken om in het buitengebied groter te gaan wonen.

In de grote steden, met name Amsterdam, is een afvlakking van de scherp stijgende prijzen te zien.

Koopwoningen

Bestaande koopwoningen waren iets meer dan 8% duurder dan een jaar eerder. Gemiddeld kostte een huis in het derde kwartaal €340.000. In Groningen werden bestaande koopwoningen gemiddeld 10,8% duurder, daarmee steeg de gemiddelde huizenprijs in die provincie harder dan in andere provincies.

De cijfers van het CBS lopen wel altijd een paar maanden achter op de daadwerkelijke transacties. Het CBS baseert zich namelijk op inschrijvingen van koopaktes bij het Kadaster, die meestal flink later passeren.