Bonus nu ook voor pgb-zorgverleners

Budgethouders kunnen de zorgbonus tot 12 april aanvragen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB), heeft het ministerie van Volksgezondheid bekend gemaakt.

Mensen met een pgb bepalen zelf welke zorgverleners, zoals wijkverpleging, ze inhuren. Dat kunnen zzp’ers zijn, maar ook zorgverleners die zijn verbonden aan een instelling. Voor die laatste groep kunnen budgethouders geen zorgbonus aanvragen, omdat hun werkgever dat vorig jaar mogelijk al heeft gedaan.

Eerste golf

De zorgbonus is bedoeld voor zorgverleners die tijdens de eerste coronagolf, tussen 1 maart en 1 september 2020, „een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de strijd tegen corona.” De zorgverlener mag om in aanmerking te komen niet meer dan twee keer modaal verdienen, oftewel maximaal €73.000 per jaar.

Het is niet mogelijk om de bonus aan te vragen voor familie of naasten met wie de budgethouder een overeenkomst van opdracht heeft. Ook andere mantelzorgers komen niet in aanmerking.

De zorgbonus kan worden aangevraagd door mensen die hun pgb ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg. Voor budgethouders via de zorgverzekeraar die hun zorgverlener het extraatje willen bezorgen, is nog niet duidelijk hoe de regeling eruit gaat zien.