'Beleggers wachten op details handelsdeal'

Berichten dat Washington niet van plan zou zijn om eerder opgelegde importtarieven op Chinese goederen terug te draaien zorgen voor terughoudendheid. Eerder werd gehoopt dat de VS de heffingen deels zouden terugdraaien als onderdeel van de overeenkomst. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zullen de heffingen pas bij een fase 2-handelsdeal worden geschrapt. Persbureau Bloomberg meldde dat de huidige tarieven zeker tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen begin november in stand blijven.

Op het Damrak staat ASMI in de schijnwerpers. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie was de omzet in het slotkwartaal van 2019 hoger dan voorzien en lagen de orders ver boven de eigen verwachting. ASMI wees onder meer op de beter dan verwachte marktomstandigheden in de chipsector.

Techinvesteerder Prosus maakte bekend voor 1,25 miljard dollar aan obligaties te willen uitgeven. Daarnaast wil het bedrijf voor 1 miljard dollar aan obligaties aflossen.

Biotechnologiebedrijf Galapagos kondigde aan de samenwerking met de Canadese branchegenoot Fibrocor Therapeutics te hebben uitgebreid. Daarbij neemt Galapagos ook een aandelenbelang in Fibrocor. Financiële details werden niet gegeven.

Laadpalenfabrikant Alfen liet weten prefab distributiestations te gaan leveren aan netbeheerder Enexis Netbeheer. De overeenkomst is volgens de bedrijven een voortzetting van de bestaande relatie tussen beiden.

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 611,15 punten en de MidKap daalde 0,3 procent tot 928,30 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt eindigden fractioneel hoger. Wall Street zag eerdere winsten verdampen. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk nipt hoger op 28.939,67 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq verloren 0,2 procent.

De euro was 1,1136 dollar waard tegen 1,1128 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 58,09 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 64,36 dollar per vat.