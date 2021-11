Taxichauffeur krijgt zwarte doos aan boord

Financieel

Opleving coronavirus drukt resultaten Aegon

Verzekeraar Aegon voelt de opleving van het coronavirus in zijn resultaten. Met name in de Verenigde Staten is het bedrijf door ’ongunstige sterftecijfers’ als gevolg van de pandemie meer geld kwijt aan claims. De Amerikaanse tak voor levensverzekeringen had bovendien te maken met hogere claims.