’Digibete ouderen extra in de knel door corona’

Hoe betaal je de boodschappen als je niet kunt internetbankieren? Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Ouderen zonder kennis van internet hebben het in deze coronatijd extra lastig met boodschappen. Online bestellen gaat niet, je zult zelf het gevaar moeten opzoeken. Of je pinpas moeten uitlenen aan iemand, omdat contant afrekenen vaak niet meer mogelijk is.