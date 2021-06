Brussel start onderzoek naar Facebook

Facebook exploiteert op zijn platform met drie miljard gebruikers onder andere een advertentiesite met de naam ’Marketplace’, waar mensen advertenties kunnen zetten om spullen of diensten aan elkaar te verkopen. De manier waarop Facebook Marketplace onder de aandacht brengt bij zijn gebruikers, geeft de dienst volgens de Europese Commissie mogelijk een oneerlijk voordeel ten opzichte van concurrenten als Ebay, Craig’s List of Marktplaats.

„Facebook verzamelt enorme hoeveelheden dat over de activiteiten van de gebruikers van zijn sociale netwerk en daarbuiten”, zegt Vestager in een verklaring. Ambtenaren van de marktwaakhond zullenn volgens Vestager ’gedetailleerd’ gaan onderzoek of Facebook op oneerlijke wijze profiteert van die data, in het bijzonder als het gaat om Marketplace advertenties waar mensen elkaar onderling spulletjes verkopen. Geruchten over een Europees strafonderzoek rouleerden al langer.

Ook Brits onderzoek

Tegelijkertijd maakt ook de Britse toezichthouder een onderzoek bekend tegen Facebook. Die gaat onderzoeken of Facebook oneerlijke praktijken hanteert bij het verzamelen van data over mensen.

Eerder nam Brussel Google, Amazon en recent ook Apple op de korrel, wegens misbruik van marktmacht via hun grote platforms. Google heeft in drie zaken al meer dan €8 miljard aan boetes opgelegd gekregen. Facebook is in 2017 door Brussel voor €110 miljoen bekeurd vanwege het verschaffen van onjuiste informatie rond de overname van WhatsApp. Momenteel werkt de Europese politiek aan nieuwe regels, waarmee het nog strengere eisen wil stellen aan social media- en andere platforms die met machtsposities op de markten waarop ze actief zijn.