’Duitse staat stapt in Lufthansa’

Ⓒ Archief

BERLIJN (ANP) - Het management van Lufthansa en de regering in Berlijn lijken het eens te zijn geworden over een pakket maatregelen om de Duitse luchtvaartreus door de crisis te loodsen. Persbureau DPA meldt op basis van ingewijden dat er na weken van onderhandelingen een akkoord is bereikt over een miljardensteun.