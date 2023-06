Facebook legt viespeuken en versierders aan banden

Zo wordt het onmogelijk om nog ongevraagd dickpics op te sturen naar iemand die je niet kent. Volgens Meta gaat het om een belangrijke nieuwe functie voor vrouwen die veel in de publieke belangstelling staan. Dat is natuurlijk de groep die onevenredig zwaar wordt getroffen door ongewenste berichten.

Flirten

Ook legt moederbedrijf Meta het ongelimiteerd in DMs sliden (direct message om digitaal te flirten) op Instagram aan banden. Straks kan een gebruiker nog maar één keer een poging doen om een privégesprek op te starten met iemand waarmee niet al een connectie is gelegd. Pas als die uitnodiging is geaccepteerd kunnen er meer berichten worden verzonden. Dit wordt nu wereldwijd getest en binnenkort uitgerold.

Natuurlijk bestonden er al wel wat veiligheidsmaatregelen. Zo kunnen gebruikers van negentien jaar en ouder op Instagram geen berichten sturen naar minderjarigen die hen niet volgen.

Ook worden de mogelijkheden voor ouders uitgebreid om hun kinderen in de gaten te houden op de sociale media van Meta. Zo kunnen ze onder meer zien met wie hun kroost contact heeft op Facebook Messenger en hoeveel tijd ze op de app besteden. Ook krijgen ouders een bericht wanneer hun kind iemand heeft gerapporteerd. Facebook is van plan in de toekomst nog meer toezicht in te bouwen maar meelezen met gesprekken lijkt een brug te ver.

Tieners

Dat zijn niet de enige functionaliteiten die de komende weken worden uitgerold. Facebook wil tieners aansporen om bewuster te zijn van de tijd die ze op de apps besteden. Binnenkort krijgen de jongeren een melding wanneer ze twintig minuten op Facebook hebben doorgebracht.

Er wordt ze dan ook gevraagd om even wat anders te gaan doen en om dagelijkse tijdslimieten in te stellen. „We onderzoeken ook een nieuw duwtje in de rug op Instagram dat tieners aanspoort de app sluiten als ze ’s nachts scrollen”, schrijft Meta in een update.

In januari introduceerde Instagram al de quiet mode, de stille modus. Ook een soort aanmoediging voor verslavingsgevoelige mensen om grenzen te stellen aan de contacten met hun vrienden en volgers. In de komende weken wordt dit voor iedereen beschikbaar.