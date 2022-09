Wordt held van de polder ook redder van Bonaire?

Held van de polder. Deze eretitel kreeg boerenzoon Meine Breemhaar bij het 25-jarig bestaan van Flevoland. Nu zijn bedrijvenconglomeraat dertig jaar bestaat vond hij het zelf tijd voor een feestje. Een Caribisch festijn zelfs, want sinds kort ontwikkelen zijn vrouw Mieke en hij ook een landgoed op Bonaire.

Eens in de drie maanden ziet multimiljonair Meine, wiens zoons Bob en Rik ook in het bedrijf werken, zijn vrouw Mieke weer. Dan vliegt hij naar Bonaire om te kijken hoe de ontwikkeling van de voormalige plantage onder haar leiding vordert.

Bemoeien

„Mannen zeggen tegen mij: ’Lekker voor je! Drie maanden het rijk alleen. Maar vrouwen zuchten: ’Wat zielig voor je! Je zult je vrouw wel missen.’ Maar voorlopig is dit een prima formule, niet waar Mieke? ” Zijn vrouw knikte instemmend. „Maar als hij komt moet hij zich niet te veel met de zaken bemoeien”, sprak ze nadat ze op het podium de microfoon van hem had overgenomen. Gelach en applaus volgden.

Ezels

Op het verwaarloosde, door wilde geiten en ezels kaal gevreten landgoed willen Mieke en Meine, die behalve een vastgoedbedrijf ook een uitgeverij, adviesbureaus en particuliere scholen bezit, de natuur herstellen en huizen bouwen, zowel voor de plaatselijke bevolking als voor buitenstaanders.

Gedeputeerde Jan Nico Appelman met natuurbeschermster Maartje de Jonge

„Ze verrichten daar goed werk”, vond Maartje de Jonge, die voor de natuurbescherming in Caribisch Nederland fondsen werft. Dat er ook huizen komen, is volgens haar niet erg. „Als daardoor de natuur kan worden hersteld, is het alleen maar goed.” Of dit project Meine ook Held van Bonaire zal maken, kon ze niet zeggen.

Sambadanseressen

Maartje was in gezelschap van de Fleeuwse gedeputeerde Jan-Nico Appelman, die zijn ogen uitkeek naar de sambadanseressen. „Flevoland werd voor het een provincie was, bestuurd door een Openbaar Lichaam, een soort gemeente, net als Bonaire nu”, schreeuwde de CDA-politicus boven het ritmisch getrommel uit. Maar verder houden de overeenkomsten op. „We hebben meer gemeenschappelijks met Suriname”, riep hij. „Er zijn vroeger boeren van ons daarheen gegaan.”

Vanwege deze band raadde ambassadeur Rajendre Khargi onlangs in het Surinaamse paviljoen op de Floriade de door de stikstofcrisis bedreigde Flevoboeren aan naar zijn land te emigreren.

Restaurateurs Hajé en Feikje de Jager Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

Onder de gasten waren veel ondernemers. En meestal hebben ze net als Meine Breemhaar een familiebedrijf. Zoals Hajé de Jager en zijn vrouw Feikje die samen restaurantimperium Hajé opbouwden en doorgaven aan hun kinderen. „Robots halen bij ons de lege tafels af”, meldde Hajé, die even een muziekluw hoekje had opgezocht. „Maar ze zijn slechts deels de oplossing voor het personeelstekort. Je kunt ze geen eten laten brengen.”

V.l.n.r aardappelteler Martin de Visser, zijn vrouw Evelyn, directieadviseur Lilian Rientjes en haar man baas Laurens Stigter van Wensink Auromotive.

Ook aardappelteler Martin de Visser, die vertelde last te hebben van de droogte en de oorlog in Oekraïne, heeft een familiebedrijf, Interseed. Zijn vrouw Evelyn doet de financiën. Net als Jan Bangma, wiens verpakkingsbedrijf nog deels in de familie is „Driekwart van onze dozen wordt hergebruikt”, meldde hij trots. Ook in de polder zijn ze inmiddels milieubewust.