Natuur op de factuur: ’Duurzaam ondernemen wordt verplicht’

Door Jessica Numann Kopieer naar clipboard

Supermarkteigenaar Maarten Rijninks denkt dat true pricing over een jaar of zeven de norm is. Ⓒ Richard Wouw

Amsterdam - Schade aan mens en milieu doorberekenen in de verkoopprijs van producten en diensten. Klinkt ingewikkeld, en dat is het ook. Toen Albert Heijn in drie To Go-filialen optioneel een paar cent bovenop de prijs voor een kop koffie gooide, was er heel wat commentaar. „Het succes van true pricing staat of valt met het verhaal dat je klanten vertelt.”