Roamingregels raken winst VodafoneZiggo

De omzet en winst uit mobiele diensten liepen daardoor flink terug, meldt de onderneming op basis van voorlopige cijfers.

De nieuwe roamingregels zorgden voor een omzettegenvaller van 27 miljoen euro. Die kon niet gecompenseerd worden door de stijging van 1 procent van de kabelopbrengsten. De omzet uit mobiele diensten zakte ten opzichte van een jaar eerder met 14 procent. Eerder meldde concurrent KPN ook al nadelige gevolgen van de nieuwe roamingregels.

De totale opbrengsten van het bedrijf daalden met 5 procent tot 999 miljoen euro. De operationele winst zakte met een vijfde tot 84 miljoen euro.

Ziggo-moederbedrijf Liberty Global liet eerder al weten dat zijn verlies in het derde kwartaal verdrievoudigde. De onderneming heeft fikse schade door de orkanen Maria en Irma in het Caribisch gebied. Verder telden de omzet en winst van de Nederlandse tak niet meer mee in de resultaten, omdat die zijn ondergebracht in de joint venture VodafoneZiggo.

Het nettoverlies kwam uit op 460 miljoen dollar tegenover 168 miljoen dollar een jaar eerder. De totale opbrengsten stegen met 2,5 procent tot een kleine 3,9 miljard dollar.

De omzetstijging kwam onder meer door ruim 204.000 nieuwe abonnees en prijsverhogingen in Europa. In Europa daalde de omzet met 10 procent door de samenvoeging in Nederland van Ziggo met de Nederlandse tak van Vodafone.

Topman Mike Fries sprak van sterke concurrentie in Europa. ,,Maar onze investeringen in de snelste breedbandverbindingen, de coolste video-apps en aantrekkelijke quad-playbundels stellen ons in staat marktaandeel te winnen."